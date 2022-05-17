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【職場熱話】暴躁上司一言不合狂掉文件 新同事險被毀容 未過試用期終決定辭職

理財智慧 18:23 2022/05/17

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不知道大家與上司的關係好不好呢？公司的上司又是否好相處？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己公司有一位脾氣十分暴躁的上司，而近日來了一位新同事，但其因不斷被上司責罵及動手而最終受不了，未過試用期便決定辭職。

樓主指那位女上司每天也責罵新來的同事，而每次只要她認為文件寫得不合她標準時，她便會摔文件，有次新同事差一點被她弄傷臉，而直到有一天那同事終於忍不了向上司還手，用文具摔回女上司，2人於是吵架不斷，終於那新同事主動辭職，樓主指那女上司經已逼走了很多人，而新同事的上一手更因為女上司而要看心理醫生，後來才決定辭職再請現時的新同事，最後樓主也指自己也打算辭職，不願再受女上司的氣。

【職場熱話】常工作未夠2年便離職 無不滿但就想轉工 港男感困惑  【下一頁

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你應該拍片把事情弄大。」，「為什麼不報警，應該報警兼要求公司賠工傷。」，也有人指，「但你同事還了手，若告上了法庭有理也變沒理。」，「快一些開公司名吧！」。

【延伸閱讀】【銀行招聘】花旗推招聘計劃  助女性重投職場  提供6個月培訓 【下一頁

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另有網民指，「上司如何對待下屬，下屬便會怎樣對待上司。」，「你應該把事件拍下，然後再報警。」。

【職場熱話】上司與HR新鮮人對賭100元   斷定同事辭職只為博加人工   打工仔最終輸錢買教訓【下一頁

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責任編輯：關海儀

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