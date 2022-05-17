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【職場熱話】 打工仔錯信同事轉工要趁後生 轉工後人工雖加 卻感不安穩難發展

理財智慧 18:24 2022/05/17

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不知道大家在職場上有否聽過前輩說：「轉工要趁年輕呢？」，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己以前也相信轉工應趁年輕，後來卻發現轉工的人工雖然高但卻未必安穩，而他在思考下更認為叫人轉工的同事可能是別有目的。

樓主指，他以前很天真地認為只要有些工作經驗便應該趁後生轉工，以獲得更高的人工及發展，然而後來他卻發現要找一份人工更高的工作不難，難是難在要找一份安穩的工作，而樓主指直至現時他仍未能找到一份可以讓他安定發展的工作。

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後來他更認為同事之所以經常叫他轉工是因為只要他離了職，最大的得益者便是老前輩，因為他們的地位能因此更穩固，而自他離職後，公司的老前輩又升了職，因此他勸喻大家在轉工前真的要想清楚。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「可以轉工真的要趁年輕，年輕不轉工難道要50歲才來轉工嗎？」，「若工作做得舒適，人工也可以，其實即使做到退休也沒甚麼問題。」，也有人指，「轉工原因離不開錢。」。

另有網民指，「35歲前是黃金時間，要轉工便要快些。」，「世上哪有可能只有一份工是適合自己的。」。

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責任編輯：關海儀

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