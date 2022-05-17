【職場熱話】 打工仔現於銀行工作 雖穩定福利好卻嫌悶 欲轉中電工又感沒福利

近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時正於銀行的電話服務中心工作，並且快將過試用期，然而他最近於中電得到另一個工作機會，他認為中電的工作雖然有較少福利，但有較多學習的地方，但銀行的工作則較穩定及福利好，於是他不知道該如何選擇並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你可以考慮再讀碩士來進修一下。」，「你捱得到才好，做中電外判十分辛苦。」，也有人指，「若當中電外判，可能以後有機會中電會內部開位，然後你便有機會直接轉到中電工作。」。

另有網民指，「若你想安穩的話當然是在銀行工作，但你若希望能累積經驗然後再轉工的話則做中電吧！」。

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責任編輯：關海儀