【職場熱話】牙科護士欲箍牙 誰不知到貨前卻提出轉工 被要求歸還成本價感不滿

不少人在公司工作時也會享有一定的員工福利，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指她朋友是一位牙科姑娘，在公司享有員工福利，當中箍牙只需付成本價，由於她想箍牙，於是老闆便替她掃描牙齒及訂製牙箍，當她以為老闆會向她報價才訂貨，但誰不知老闆卻早已訂貨，可是她現時卻要轉工，因而被老闆要求還款。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【職場熱話】畢業生初投職場 不明上司說甚麼 又記不到開會內容感壓力大 【下一頁】

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「辭了職要給原價很合理。」，「跟老闆指要箍牙，然後連掃描牙齒及訂製牙箍也做了才來說還未落實？」，也有人指，「 趁大家關係還不錯時，快一些給正價予老闆吧！」。

另有網民指，「你朋友不懂得主動問價嗎？」，「 當要掃描牙齒時便應該要問價。」，「你也指是給成本價，難道身為員工還不知道成本價嗎？」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀