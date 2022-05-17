【職場熱話】打工仔下班拿錯雨傘 翌日同事獅子開大口 竟要求賠償500元的士錢

不知道大家有否試過在職場上因一些小事而導致與同事的關係破裂呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己昨晚拿錯了同事的雨傘卻一直懵然不知，原打算只要把雨傘物歸原主便能相安無事，然而那同事竟向樓主提出一要求，使他感到不合理，於是向網民詢問該怎樣做。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【職場熱話】部門只剩一人工作量大增 卻因行業偏門難搵工 打工仔猶疑應否辭職 【下一頁】

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你可以要求那同事出示的士收據給你看。」，「既然是你的錯，那便賠錢吧！」，也有人指，「也是合理的，你偷了人家的雨傘要你賠500元也很正常。」，「你同事不懂再買一把雨傘嗎？」。

另有網民指，「認真是你做錯在先，若不想賠錢便叫他證明他真是用了500元來坐的士。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀