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【著數優惠】滙豐卓越理財強化數碼財富管理 冀吸高端年輕社群 點樣可以將全家福轉換為NFT?

理財智慧 19:25 2022/05/17

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疫情放緩，加息期到，最近銀行也積極吸客。滙豐銀行（下稱「滙豐」）早前全面提升滙豐卓越理財服務，迎合不同家庭型態面貌的變化，引入升級版財富管理及環球教育支援，同時也開設市場首個滙豐Prime Club，為尊貴客戶度身訂造個人專屬的財富管理及環球教育方案，更不斷加強數碼化理財服務，進一步融入高端年輕社群。 

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

滙豐卓越理財最新推出「#全家福照相館」NFT 企劃，以像素化效果（pixelate）為不同家庭打造不一樣的全家福，更有機會鑄造成 NFT（非同質化代幣），讓一張張全家福 NFT 轉化為獨一無二、別具傳承價值的家族珍藏，引領大家進入元宇宙新世代之時更讓幸福永存。

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【職場熱話】線上面試照稿讀被誤英文好 入職後獲上司賞識主持會議 打工仔憂出醜感無助，詳見【下一頁

 

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滙豐卓越理財特別邀請岑麗香（Eliza）、王曼喜（Kayla）、李元元（Lucy）、徐㴓喬（Asha）、駱振偉（Thor）、張厚耀（Sue Chang）及 Daniel Sung 率先體驗「#全家福照相館」，為他們打造獨一無二的 #這是我的全家福 NFT，並將他們專屬的 NFT 展示在 CASETiFY 手機殼上，以生活中最貼身的用品時刻分享家庭最幸福時光。

第三階段「疫苗通行證」月底起實施　康復者、非康復者要打幾多針？　一文看清接種疫苗要求，詳見【下一頁


即日起至6月12日，登入https://retailbank.hsbc.com.hk/premier-this-is-my-family/zh-hk/home，透過滙豐卓越理財的「#全家福照相館」NFT企劃，即可為家人製作一張獨一無二的像素化全家福，更有機會將全家福轉換為獨一無二的NFT，並將此專屬NFT印製於CASETiFY手機殼上。此NFT不可作交易用途，由第三方數碼平台發行。客戶亦可於CASETiFY香港專門店享有獨家折扣優惠。

中環置地廣場CASETiFY STUDiO同時由即日起至6月12日展示滙豐卓越理財「#全家福照相館」NFT企劃的全家福NFT手機殼，歡迎市民前往參觀。

COLLAR出道不足半年狂吸金 成廣告商寵兒 MARF、DAY幫FILA年輕潮牌拍廣告，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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