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【學費加價】教育局：440間幼稚園申請下學年加學費 38間直資學校申請調整

理財智慧 15:38 2022/05/17

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本港幼稚園及直資學校學費新學年將僧加價。教育局表示，截至今年4月，已接獲約440所幼稚園提出於2022至23學年加學費的申請，僅4所幼稚園申請減學費；而截至本月10日，則接獲直資學校38份調整學費申請及42份不調整學費通知書。教育局表示，正審核有關學校建議的學費，並會按既定程序處理申請。

截至今年4月，教育局指參加幼稚園教育計劃的約760所幼稚園當中，約740所已遞交2022至23學年的學費建議，其中約300間幼稚園申請調升學費，有3間則申請減學費，約440間稱維持不變，其餘則仍未遞交學費建議。至於無參加幼稚園計劃的幼稚園當中，局方接獲140間學校表示會加學費，1間稱會減學費，其餘約100間則維持不變。

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教育局表示，有部分直資學校亦申請調整下學年學費，但直資學校加學費前須諮詢家長。教育局強調，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據。

教育局在審批過程中，會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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責任編輯：龍紀瑩

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