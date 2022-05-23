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曾淵滄：香港內地難短期通關

股樓投資 11:04 2022/05/23

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香港疫情有逐漸受控之勢，一些社交聚會的限制也放寬了，於是不少人又開始憧憬香港與內地通關，迎接內地大量的旅客前來香港消費、買物業、買保險……剛剛當選下一任香港特區行政長官的李家超，也說他上任後，首要任務之一就是爭取與內地通關。


動態清零為壓力測試
若能通關，香港的零售業就會再度大放光彩，店舖物業的租金會上漲，連住宅物業也一樣會得益，會多了一批願意付買家印花稅的內地買家。不過， 5月5日，中共政治局常委開會，做出毫不動搖堅持「動態清零」方針，堅決和一切扭曲、懷疑、否定中國防疫方針政策言行鬥爭。
「動態清零」政策已提升至中國最高決策層的決定。近日，上海、北京這兩大城市先後爆發疫情，中央政府二話不說就決定封城。一下子，造成全球供應鏈出了大問題，一些上海工廠停工，旗下的廠場房也不得不停產，影響巨大。「隔離令」也引起大量西方國家駐中國的行政人員不滿，多次透過各種方法揚言要撤出中國。不過，西方企業各種各樣的威脅一點也無法動搖中共最高層的決定。數日前，連世衞總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）也認為「動態清零」政策是無法持續。結果，中國外交部發言人正式抨擊他，認為這是不負責任的言論。
很明顯的，任何人在中國境內，如果再提出反對「動態清零」的言論，是會被認為是鬥爭對象。中國內地要求「動態清零」，香港一日無法取得清零的防疫成績，通關的希望是很小的。中國有14億人口，內銷市場龐大，再加上內循環政策，使中國的的確確可以做到自我封關而自給自足。
不少人對內循環有所誤解，以為內循環只是鼓勵內部消費。實際上，內循環更重視的是生產，要求主要的產品的完整供應鏈，必須全部在中國生產。因此，這一次全面「動態清零」政策，實際上也是在為內循環政策推行壓力測試。

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通關清零可靈活處理
從這個角度來看，我們也不該過度憧憬香港與內地可以在短期內通關。也許，更應該做的是加大努力，使到香港疫情也進入清零的境界。不過，相信中央政府也知道，香港與內地通關的重要性，因此通關與「動態清零」，是不是一定要畫上等號，或者，可能會有一些較為靈活的方法？

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物業 經濟內循環 世界衞生組織 疫情

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