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【ESG】滙豐推50億美元大灣區可持續發展信貸基金　助企業可持續發展和淨零碳轉型

Hot Talk 16:45 2022/05/17

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滙豐推50億美元大灣區可持續發展信貸基金，助大灣區企業可持續發展和淨零碳轉型。

滙豐推出大灣區可持續發展信貸基金，總額共50億美元，藉此支持大灣區企業實行可持續發展和淨零碳轉型。計劃為期18個月，視乎反應再決定會否擴大規模，貸款專為駐大灣區企業而設，貸款額與年期均無特定限制。

滙豐指出，計劃減低碳排放的製造商及地產建造商，又或業務有關應對氣候變化、減少污染、綠色運輸、可再生能源、水資源及污水可持續管理等行業，均可申請。至於處於盈利前期的新興氣候科技企業，在獲得滙豐「大灣區+」科技信貸基金之外，亦符合資格申請該計劃。

信貸基金涵蓋綠色貸款和可持續表現掛鈎貸款（SLL）等不同的可持續金融方案，前者需用於符合亞太區貸款市場公會《綠色貸款原則》的項目，貸款規模一般相對SLL較大；後者則適用於環境、社會和管治（ESG）相關用途，例子包括聘請傷健人士的口罩廠、使用可循環布料的製衣廠。

可持續表現掛鈎貸款門檻低

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，SLL的貸款利率通常略低於一般貸款，而滙豐去年的SLL貸款額按年大增超過3倍，有信心增速可維持。他又表示，中小企早晚要踏上可持續發展的道路，SLL勝在門檻低，對企業營商模式沒有先決要求。

滙豐又指，成功申請的企業除獲取融資外，亦可享可持續發展相關的產品及服務優惠，以及一系列輔助資源，包括ESG培訓課程和相關評估工具。客戶如透過香港品質保證局「中小企貸款綠色『評定易』」網上平台為申請貸款進行綠色評定，可獲取資助。另外，訂購「Diginex」ESG數據網上平台，亦可享優惠。

另外，滙豐將為基金每 100 萬美元的貸款，透過非牟利機構One Tree Planted以客戶名義種植一棵樹。

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記者：余倩敏

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ESG 可持續發展 香港 大灣區 滙豐控股（00005）

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