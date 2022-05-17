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【智能手錶】三星下半年將推出智能手錶　傳Galaxy Watch 5 Pro採用藍寶石玻璃屏幕

科技 17:03 2022/05/17

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Galaxy Watch 5 Pro先前已傳出電池容量將是史上最大，而目前又傳出其可能採用藍寶石玻璃屏幕。

三星（Samsung）將於下半年推出新一代智能手錶，有傳三星將推出Galaxy Watch 5及Galaxy Watch 5 Pro兩款智能手錶，料會取消Classic版本。此外，Galaxy Watch 5 Pro先前已傳出電池容量將是史上最大，而目前又傳出其可能採用藍寶石玻璃屏幕。

【Google】粉絲或會失望！ 外媒爆Pixel Watch竟是用四年前舊芯片
 
據《9to5google》報道，Galaxy Watch 5 Pro電池容量預料會有572 mAh，將是三星史上最大電量的智能手錶。報道又指，Galaxy Watch 5 Pro可能採用藍寶石玻璃屏幕及鈦合金外殼，提升手錶的防刮度。另外，Galaxy Watch 5或會推出兩種尺寸，而Galaxy Watch 5 Pro只有一種尺寸。

【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！ 電池容量歷代最大
 
以目前傳聞來看，三星Galaxy Watch 5 Pro應為旗艦規格，價格未必太低。作為參考，上一代的Galaxy Watch 4售價為2,098港元起、Galaxy Watch 4 Classic為2,898港元起。

【智能手錶】Fitbit所有手錶型號都出事？ 用戶集體起訴電池過熱問題

責任編輯：廖淑瑩

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