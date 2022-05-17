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【宏利業績】宏利香港首季核心盈利微升1％至17.1億元　新業務價值倒退兩成至9.1億元

股市 16:40 2022/05/17

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宏利香港首季核心盈利微升1％至17.1億元，新業務價值倒退兩成至9.1億元。

宏利 （00945） 香港公佈公布2022年第一季包括香港及澳門營運的業務公司之業績，核心盈利連續第19個季度有增長，錄得17.1億港元，按年增長1%。宏利指增幅反映有效保單業務的增長、新造業務的利好產品組合，以及保單經驗收益，但在疫情防疫措施影響下，新造業務量回落則抵銷了上述升幅。

宏利香港季內年度化保費等值銷售額13.1億港元，按年減少23%。銷售額下降主要由於季内香港在爆發新一波疫情後收緊防疫措施，以及香港與內地的邊境限制措施繼續影響兩地的跨境經濟活動。 

宏利香港上季新造業務價值9.1億港元，按年減少20%。集團表示是由於季内銷售量下降，但新造業務的利好產品組合，以及醫療保單銷售額的增長，則抵銷了上述部分跌幅。上季新造業務價值邊際利潤按年升3個百分點至69.1%。

截至3月31日止，代理人數目達11,457 人，較2021年第一季末增長7%。

另外，截至2022年3月31日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率為26.9%，較去年第一季末增長2.2個百分點。今年1月1日至3月31日期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為37.0%。

疫情影響年度化保費等值銷售額

宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示，儘管第五波新冠疫情為香港經濟和保險業帶來衝擊，致使宏利的年度化保費等值銷售額受到影響。宏利成功拓展代理人團隊，進一步提升核心盈利，並在營運和人才發展方面投放大量資源。在疫情挑戰下，核心盈利、新造業務價值及年度化保費等值銷售額，均超越2019年疫情前水平。

他續指，大衆在持續的疫情下愈來愈關注健康，宏利的康健保障產品在第一季度錄得強勁需求，醫療保單銷售數目按年增長16%。在3月稅季結束前，宏利自願醫保計劃保單數目錄得按年30%的增幅。

 

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