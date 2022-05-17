【筍工推介】法援署請律政書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 主要職責一覽

法律援助署請律政書記，月薪21,340元至53,500元，申請人需符合語文能力要求，在DSE或會考中文科和英文科考獲第3級，主要協助法律援助律師審查法援申請、進行訴訟及監察受助個案、處理清盤破產、訟費核算、遺產及執行法庭裁決等工作，獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。有意者請於5月27日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F.340(Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

已填妥的申請書須於5月27日或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座27樓2715室法律援助署人事部。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。如在截止申請日期的五個工作天後仍未收到簡覆╱認收電郵，請即致電2867 3032與本署聯絡。申請人將需參加筆試及面試，並通常會在截止申請後約10至14個星期接到通知(以電郵或郵寄方式)。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加筆試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座27樓2715室法律援助署人事部。

查詢電話：2867 3032

截止申請日期(日/月/年) ：27/05/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂