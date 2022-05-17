【MPF】打工仔MPF人均供款首4月蝕2.7萬 經營者收費再惹關注

據強積金（MPF）專家、積金評級的最新統計，截至4月底MPF 總資產值逾1.07萬億元，而積金局指MPF的基金開支比率 （FER） 現為1.39%，業界由此推斷，MPF經營者今年將穩袋逾百億元收益。可惜，打工仔的血汗錢連蝕4個月，難免令MPF收費再惹關注，駿隆指，今年首4個月人均供款慘蝕逾2.7萬元。

即使連僱主，也關注MPF蝕錢、供應商卻穩袋高昂的費用，事緣於特首林鄭月娥在卸任前已表明，擬在任內解决燙手山竽，把MPF與遣散費及長期服務金脫鈎。可是，疫下本港經濟飽受重創，惹來資方大反彈，再以MPF收費遠較對冲金額大而作反擊，建議應在基金頻見紅下、先着手大減管理費，暫緩上述脫鈎，才達致勞資雙方雙贏。另一邊廂，包括工聯會等8大代表勞方的工會卻反駁，僱主以MPF抵銷遣散費或長期服務金，平均每年約57億元供款遭蠶蝕。而立法會快將表决此方案，但新猷須待下屆特首李家超任期內拍板，市料2025年才出台。

另方面，上月有兩間MPF服務提供者的市場佔有率按月升，皆逆市微揚0.1個百分點，分別為中銀保誠及信安；反觀，積金評級指，宏利市佔率為26.7%，較3月底時的26.9%略減0.2個百分點，但龍頭地位未受動搖。

而其餘9大營辦商的市場份額，依次為滙豐（HSBC）佔17.9%、永明金融佔10.9%、友邦（AIA）佔9%、中銀保誠以7.2%穩守五甲。恒生 （00011） 及信安齊為5.8%，BCT銀聯佔5.6%、富達佔4.4%，以及第10位的東亞 （00023） 佔2.7%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪