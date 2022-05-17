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日本月底試行接待4國旅客 僅限小型旅行團

環球社會熱點 16:29 2022/05/17

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日本自新冠肺炎疫情大流行後，嚴格控制邊境，防範外來疫情傳入。日本政府近日表示，即將試行重新開放外國旅客入境，暫時只限4個國家的小型旅行團入境，而且必須接種3劑疫苗。

日本或6月再放寬入境限制 或先接待旅行團 【下一頁】

日本擬下月起 每日入境旅客上限增至兩萬 【下一頁】

日本政府周二（17日）宣布，為未來重新開放邊境，月底起接受來自美國﹑澳洲﹑泰國及新加坡的小型旅行團入境，前往指定縣市旅遊，方便統整旅客行程。國土文通省要求，所有入境旅客均需接種3劑疫苗。

國土文通省亦會為旅行社及住宿機構制定防疫控制指引，協助他們接待久違多時的外國旅客。國土文通大臣齊藤鐵夫表示，國際旅遊對日本經濟極為重要，亦有助振興地方經濟發展。與疫情前2019年相比，日本去年到訪外國旅客人數大減99.2%，創史上最少紀錄。

共同社報稱，今次試行計劃有助日本政府，提前預備解除民眾出行限制，以及學習一旦發現感染個案時如何應對。目前日本只允許每日1萬外國人入境，但已打算進一步放寬至單日2萬。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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