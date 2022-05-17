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【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交

環球社會熱點 17:05 2022/05/17

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多間外資企業相繼宣布撤出俄羅斯。法國車廠雷諾周一（16日）宣布，將雷諾俄羅斯在當地的業務及所持有俄羅斯最大汽車製造商AvtoVAZ的近68%股份，出售予當地政府及汽車研究中心。路透社引述消息人士指，兩項交易均以1盧布（0.12港元）象徵式出售。

馬里烏波爾逾260士兵撤走 多為傷員 【下一頁】

雷諾（Renault）周一發表聲明，所持有的俄羅斯最大汽車製造商AvtoVAZ近68%股份出售予當局支持的汽車研發中心NAMI、並向莫斯科市政府出售雷諾俄羅斯業務及當地一間工廠。

路透社引述消息人士指，兩項交易均以1盧布（0.12港元）象徵式出售，但保留未來6年內回購股權的權利。

伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆 【下一頁】

雷諾未有回應協議涉及金額及細節，其行政總裁Luca de Meo表示，所作出的決定是艱難且必須，是為在俄的4.5萬名員工負責，亦強調此舉是保留集團未來重返俄羅斯的實力。資料顯示，雷諾去年的俄羅斯業務估值為22億歐元（181億港元）。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，為保障數千名個工作崗位、將利用雷諾在當地的工廠、重新生產前蘇聯時期的汽車品牌「Moskvich」。

俄羅斯工業及貿易部的汽車業部門負責人Denis Pak接受當地媒體表示，已與雷諾達成協議，AvtoVAZ位於Togliatti的工廠將生產Duster汽車；至於雷諾的莫斯科工廠，會改名為Moskvich車廠，預計今年開始投產。

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責任編輯：郭麗明

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