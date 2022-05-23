湯文亮： 為何新樓要蝕讓

有一個打算買樓的年輕朋友，對新樓有恐懼感，因為近日有不少個案，就是那些在4、5年前買了新樓的人，今日出售竟然要蝕讓！雖然，不用蝕太多或者打個平手，但似乎浪費了時間，如果當時買二手樓，或者會有兩成利潤。

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當日多獲得高額補貼

年輕朋友不明白，點解買新樓要蝕錢。其實，年輕朋友真的不明白，並不是買新樓的人要蝕錢，而是傳媒集中報道蝕讓的個案，令人誤會買新樓要蝕錢，事實上，太多新樓蝕讓個案報道是倒地產商的米。

其實，蝕錢是錯覺，不少在4、5年前買新樓的業主，都會得到地產商補貼印花稅，筆者不知道是多少？就算知道都不會透露。況且，各地產商所補的金額各有不同。有人說，某些比較滯銷樓盤，補貼的金額是很驚人。今日要蝕讓的單位，大多數當日收取高額補貼，如果當日買入價扣除補貼，可能有不俗利潤。這些都是新樓買賣背後的故事，傳媒並非不知道，但沒有興趣報道，因為讀者只喜歡睇蝕讓的新聞，愈蝕得多愈多人睇。

買新樓要過壓力測試

很多人買樓不夠首期，過不到壓力測試，做不到按保，惟有買新樓，採用地產商提供的「呼吸Plan」。老實說，好像酒樓一樣，特價餐的材料質素，沒有正價餐的那麼好，或者份量也會差多少？當地產商願意為所出售單位提供「呼吸Plan」，質素一定比較普通，10樓已經是高層，隨時只能夠買3、4樓的單位。

老實說，那些單位用作自住也沒有問題，倘若轉讓，新買家一定「彈三彈四」，最後要大幅低於市價才可以賣得出，有老友說筆者太武斷，亦有優質單位可以採用「呼吸Plan」。筆者回應說，咁就大件事，如果是真的話，整體樓市不敢恭維，不用做分析都知道樓市將會大跌。

節錄自第760期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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