  • 23°C
香港時間 : 2022523日 (一) 10:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮： 為何新樓要蝕讓

名人薈萃 10:00 2022/05/23

分享：

分享：

有一個打算買樓的年輕朋友，對新樓有恐懼感，因為近日有不少個案，就是那些在4、5年前買了新樓的人，今日出售竟然要蝕讓！雖然，不用蝕太多或者打個平手，但似乎浪費了時間，如果當時買二手樓，或者會有兩成利潤。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

當日多獲得高額補貼

年輕朋友不明白，點解買新樓要蝕錢。其實，年輕朋友真的不明白，並不是買新樓的人要蝕錢，而是傳媒集中報道蝕讓的個案，令人誤會買新樓要蝕錢，事實上，太多新樓蝕讓個案報道是倒地產商的米。

其實，蝕錢是錯覺，不少在4、5年前買新樓的業主，都會得到地產商補貼印花稅，筆者不知道是多少？就算知道都不會透露。況且，各地產商所補的金額各有不同。有人說，某些比較滯銷樓盤，補貼的金額是很驚人。今日要蝕讓的單位，大多數當日收取高額補貼，如果當日買入價扣除補貼，可能有不俗利潤。這些都是新樓買賣背後的故事，傳媒並非不知道，但沒有興趣報道，因為讀者只喜歡睇蝕讓的新聞，愈蝕得多愈多人睇。

買新樓要過壓力測試

很多人買樓不夠首期，過不到壓力測試，做不到按保，惟有買新樓，採用地產商提供的「呼吸Plan」。老實說，好像酒樓一樣，特價餐的材料質素，沒有正價餐的那麼好，或者份量也會差多少？當地產商願意為所出售單位提供「呼吸Plan」，質素一定比較普通，10樓已經是高層，隨時只能夠買3、4樓的單位。

老實說，那些單位用作自住也沒有問題，倘若轉讓，新買家一定「彈三彈四」，最後要大幅低於市價才可以賣得出，有老友說筆者太武斷，亦有優質單位可以採用「呼吸Plan」。筆者回應說，咁就大件事，如果是真的話，整體樓市不敢恭維，不用做分析都知道樓市將會大跌。

 

節錄自第760期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 湯文亮

補貼 印花稅 香港物業 湯文亮

下一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMSTARTER可持續發展大獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【港股走勢】六月市提早翻身？建銀趙文利：恒指初步目標22500點
【港股走勢】六月市提早翻身？建銀趙文利：恒指初步目標22500點
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款