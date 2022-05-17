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【膠袋徵費】膠袋稅擬增加一倍至1元 環保署料一年內減少逾兩成膠袋量

理財智慧 14:38 2022/05/17

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環境諮詢委員會日前舉行會議，討論膠袋徵費計劃。環保署指現時膠袋5毫子徵費已沿用多年，認為有需要檢視，建議將現時5毫子膠袋收費增加一倍至1元。
環諮會今日召開會議，有委員於會上質疑，每個膠袋的徵費僅由5港毫加至1港元，擔心成效未必顯著，同時有委員關注膠袋徵費計劃會否訂立「關鍵績效指標(KPI)」。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

環境保護署副署長陸嘉健指，現階段難以評估加價成效，特別是最近兩至三年正值疫情期間，但2015年擴大計劃適用範圍後，膠袋棄置量大減兩成半，相信今次加價會有一定效果。同時，他又指署方一直有製訂KPI，但疫情下膠袋棄置量意料之外，需要再作檢討。

環諮會主席黃遠輝會後表示，現時市民會自備購物袋買餸，期望膠袋收費加到1元後，能在一年內減少20%至25%膠袋量。若加價後未有明顯效果，當局不排除再加價，重申長遠應教育公眾有環保意識。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂  只有四款合格  10元巴西雞肉腸獲高評分【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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