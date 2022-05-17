【藥明配股】 藥明康德將發行新H股 籌逾77億元 股價曾挫近5%

藥明康德（02359）計劃配售7,843萬股新H股，以昨日（16日）收市價98.8元計，集資規模約77.5億元。募集資金當中70%將用於拓展海外業務；15%用於償還貸款；餘額用於補充運營資金。消息公布後，股價偏軟，曾低見94元，最多跌4.9%，收報97.5元，跌1.3%，成交額4.1億元。

同場加映﹕【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

公司指，確實的配股時間將參考國際資本市場狀況及監管機構審批申請進展；發行價則按當時市況和行業公司估值釐定。公司表示，配股可提供額外資金，進一步擴大全球產能及實力，未來會在美國、歐洲及新加坡進行戰略投資，以及增強作為全球賦能服務平台的行業領先地位；同時會繼續優化資本架構，並透過去槓桿化降低財務成本。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧