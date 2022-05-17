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【藥明配股】 藥明康德將發行新H股 籌逾77億元 股價曾挫近5%

股樓投資 16:16 2022/05/17

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藥明康德（02359）計劃配售7,843萬股新H股，以昨日（16日）收市價98.8元計，集資規模約77.5億元。募集資金當中70%將用於拓展海外業務；15%用於償還貸款；餘額用於補充運營資金。消息公布後，股價偏軟，曾低見94元，最多跌4.9%，收報97.5元，跌1.3%，成交額4.1億元。

同場加映﹕【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

公司指，確實的配股時間將參考國際資本市場狀況及監管機構審批申請進展；發行價則按當時市況和行業公司估值釐定。公司表示，配股可提供額外資金，進一步擴大全球產能及實力，未來會在美國、歐洲及新加坡進行戰略投資，以及增強作為全球賦能服務平台的行業領先地位；同時會繼續優化資本架構，並透過去槓桿化降低財務成本。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 藥明康德（02359） 配股 配售 集資

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