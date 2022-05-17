【先買後付】SHOPLINE宣布Atome展開合作 為亞洲網店提供「先買後付」支付方案

根據金融服務商 FIS 旗下 Worldpay 發表的《2022 年全球支付報告》預期，直至 2025 年「先買後付」將成為全球線上及線下增長得最快的支付方式。疫情加快數碼支付的轉型，亦推動更多人傾向選擇信用卡、銀行轉賬、貨到付款和預付卡支付等傳統方式以外的「先買後付」模式。而繼香港、新加坡、馬來西亞和台灣後，SHOPLINE 計劃在今年繼續拓展與 Atome 的夥伴關係，將「先買後付」服務帶入印尼等亞洲市場。

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Atome 的「先買後付」支付方案可提供三期免息分期付款服務，顧客只需在購買時進行首次付款，而餘額則可分兩期付清，同時不會收取任何年費或服務費，簡單易用，亦較容易負擔。其靈活、高透明度和個人化的支付體驗可讓商戶吸納更多年輕和善用數碼科技的新時代消費群。

SHOPLINE 香港區總經理高忠超表示：「今次合作延續 SHOPLINE 的核心理念，致力為顧客提供完善的購物體驗和多元化的付款模式。分期付款服務能滿足不同類型買家，特別是年輕一代的消費者需求，助他們隨時隨地透過靈活的免息支付進行大額消費。」

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SHOPLINE 香港區總經理高忠超表示：「『先買後付』為年輕一代提供嶄新支付選項，助他們輕鬆地計劃及作出更明智的購買決定，並不需要即時付全額費用，相信售賣電器、設計師服飾、傢俬等價值較高的網店最能受惠。同時亦為網店開拓全新客戶群，接觸更多具潛力的大額消費顧客。」

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記者：鄭日棱