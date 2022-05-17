【職場熱話】入職5年薪金較新同事低 打工仔感不滿 反被斥：年齡大就叻啲？

其實薪金與年齡和工作多長時間並無關係，只有經驗和學歷才是別人看重的。近日就有網民在「連登」討論區發文指工作接近5年，只獲公司調高底薪，但新來的同事薪金卻比他高因而感到不滿，反被斥不是年齡大就代表能力高。

樓主指他做的職位有3個人，只有他做得最長，接近5年時間，別人很少超過一年，最多只是一年多。公司調高了底薪後聘請的兩個新人都有經驗，工資還比樓主高。他稱一年加300-400元都沒可能追到差額，詢問公司只是被敷衍，說會根據情況和表現作出適當的加幅，即是要等到明年，因而感到不滿。

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有網民認為「要說走才加薪的公司，建議不要留」、「收多少錢便做多少工作」、「轉工便會加」、「魚不過塘不會胖」、「做了5年應該感覺到自己沒機會上位，公司不重視你唯一選擇就是走人，也要預計別人也未必會留你」。

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亦有網民指「誰說年齡大點就能力高？」、「出來工作才發現99%的人不會認自己能力低，總是以為自己做得長便應該升職加薪」。

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責任編輯：陸盈希