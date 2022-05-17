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【中國經濟】瑞聯銀行：正下調對中國今年GDP增長預測　內地清零防疫政策影響開始浮現

宏觀解讀 15:58 2022/05/17

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瑞士私人銀行瑞聯銀行發表報告，指預期中國國內生產總值（GDP）增長或將在6月開始扭轉，並在今年下半年穩定於約5.5%，但下行壓力不能排除，加上GDP增長在今年第二季可能持平或是小幅負增長，這將對該行所作的年終預測構成下行風險，該行因此正在下調對中國今年的GDP增長預測。

該行指出，內地清零防疫政策的影響開始浮現，4月份零售銷售收縮幅度大於預期，展望未來，由於中國多個城市包括上海、深圳和北京等消費重地均實施不同程度的防疫限制，相信國內零售銷售在5月仍將承壓，預測將按年收縮20%，但若當局在6月起開始放寬限制，被壓抑的需求得以釋放將有助於支持消費活動。

料固定資產投資成今季經濟增長主力

該行又指，礙於上海及鄰近地區封城阻礙作業和付運，以致製造業活動顯著低於預期。隨着部分工廠閉環式復工復產，供應鏈壓力已開始緩和，但司機短缺導致陸運按年跌30%。雖然該行預期中國工業生產在6月不會大幅收縮，惟也不會明顯好轉。

至於國內固定資產投資（FAI）在今年1至4月按年增長6.8%，稍低於預期。該行指，城鎮FAI是唯一展現韌性的成分，而在年初至今的主要升幅來自國有控股FAI，在1至4月按年升9.1%，而民間投資FAI在同期按年升5.3%，反映當局已動員國企擴大資本開支，配合政府推進的基建項目，成為推動今年第二季增長的主力。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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