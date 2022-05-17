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【長建AGM】李澤鉅：部分同事因出境難、原居香港索性長駐海外　長建營運不受出行限制影響

股市 15:57 2022/05/17

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【長建AGM】李澤鉅：部分同事因出境難、原居香港索性長駐海外　長建營運不受出行限制影響

長和 （00001） 主席李澤鉅主持長建 （01038） 股東周年大會時，有股東問及疫情出入境限制會否影響長建海外業務，李澤鉅稱，集團營運受到一定影響，但同事可在不同國家處理業務，如同長建在不同地區都設有總部。李澤鉅認為，全球集團總部局限於某個地方是老套和不合時宜，但承認疫情令出入境受限制，「我有些同事本來住香港都索性住在外面」。

李澤鉅稱，長建已多年沒有「總部」概念，很長時間毋須同事「坐在一齊」，容許同事親身或視象參與，形容「我們的執行委員會開會時主席身處那裡，該地點便是我們該日的總部」，並稱：「我自己有時都忘記自己是在那個時區工作 。」

他在周年大會結束時也稱：「用新科技開會效果幾好，效率幾高」。

李澤鉅：長建具多項環保能源項目　只是較少提及

被問及長建環保能源發展情況時，李澤鉅稱，長建投資環保能源項目多年，只是較少提及，認為集團多項業務在環境可持續性方面的表現不錯，並列舉多個例子，包括長建配電網絡具備電網管理、蓄能電池、太陽能接駁電以至電動車充電。

他續指，在澳洲及英國的配氣網絡，以及英國鐵路車輛公司都率先試驗採用氫能；
在荷蘭有二氧化碳收集項目，而且進展順利；在香港，港燈已安裝新燃氣發電機組，進一步推行發電燃料由煤轉氣，以及在南丫島西南水域籌建離岸風力發電場。

李澤鉅又指，以最新資產價值計，長建資產負債率較2021年度列的14.7%更低，而且獲發「A級」信貸評級，財務實力「全世界都知」，目前在全球留意併購機會，並可能與系內不同成員一同合作。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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港股 李澤鉅 長江基建集團（01038） 長和（00001）
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