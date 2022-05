【機迷熱話】PlayStation Plus將登陸香港　Sony公布訂閱服務遊戲陣容

▲ Sony最近公布PlayStation Plus的遊戲陣容,其中不少是Sony自家的PlayStation工作室遊戲作品。

Sony早前推出PlayStation Plus訂閱服務,將於本月24日(星期二)登陸香港。Sony最近亦公布PlayStation Plus的遊戲陣容,其中不少是Sony自家的PlayStation工作室遊戲作品。

據官方網誌顯示,遊戲障容有不少知名大作,包括《戰神4》(God of War)、《最後生還者》(The Last of Us),以及一些評價極高的作品,如《碧血狂殺2》(Red Dead Redemption 2)。



至於《刺客教條:維京紀元》、《死亡擱淺》、《NBA 2K22》、《生化危機》、《對馬戰鬼 導演版》也在遊戲陣容中;整體雖然仍以Sony自家的PlayStation工作室遊戲佔最多,但第三方的作品也不少,並以Ubisoft的作品為主力。

不過,仍有一些遊戲只提供試玩版,例如在去年推出的《Cyberpunk 2077》,而PS的資料庫,預計會在每月的第一個星期二更新。

