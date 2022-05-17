  • 25°C
香港時間 : 2022517日 (二) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】PlayStation Plus將登陸香港　Sony公布訂閱服務遊戲陣容

科技 16:21 2022/05/17

分享：

分享：

Sony最近公布PlayStation Plus的遊戲陣容，其中不少是Sony自家的PlayStation工作室遊戲作品。

Sony早前推出PlayStation Plus訂閱服務，將於本月24日（星期二）登陸香港。Sony最近亦公布PlayStation Plus的遊戲陣容，其中不少是Sony自家的PlayStation工作室遊戲作品。

【機迷熱話】PS5將推出改版？ 日本認證文件曝最新型號
 
據官方網誌顯示，遊戲障容有不少知名大作，包括《戰神4》（God of War）、《最後生還者》（The Last of Us），以及一些評價極高的作品，如《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）。
 
至於《刺客教條：維京紀元》、《死亡擱淺》、《NBA 2K22》、《生化危機》、《對馬戰鬼 導演版》也在遊戲陣容中；整體雖然仍以Sony自家的PlayStation工作室遊戲佔最多，但第三方的作品也不少，並以Ubisoft的作品為主力。

【遊戲熱話】任天堂公布Switch最賣座遊戲榜 寶可夢奪冠
 
不過，仍有一些遊戲只提供試玩版，例如在去年推出的《Cyberpunk 2077》，而PS的資料庫，預計會在每月的第一個星期二更新。

【足球遊戲】EA與FIFA結束29年合作關係 《FIFA》系列明年更名《EA Sports FC》

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
2022/05/16
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
2022/05/16
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」

你可能感興趣

【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
15:05 2022/05/16
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
16:16 2022/05/16
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
網上服務 電玩手遊 PlayStation 香港 Sony

上一篇文章

【智能手錶】三星下半年將推出智能手錶　傳Galaxy Watch 5 Pro採用藍寶石玻璃屏幕

下一篇文章

【通訊軟件】「起底」訊息每周新增逾200個　個人資料私隱專員公署研封鎖Telegram
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片　以色列客機緊急停飛
【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片　以色列客機緊急停飛
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署
【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【NFT】美加密貨幣市場推驗證系統　自動掃描NFT辨別真偽
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
【蘋果動向】淘汰清單再更新？　外媒爆料蘋果下月恐淘汰多款舊機
【Pixel手機】屏幕指紋解鎖太慢　Google高層證實Pixel 6a感應器升級？
【Pixel手機】屏幕指紋解鎖太慢　Google高層證實Pixel 6a感應器升級？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款