【東鐵線過海段】過海車程縮短助吸跨區客　旺角東MOKO料5月人流生意升3成

▲ MOKO室外主題公園重開，加上東鐵線過海段通車，整體協同效應將進一步帶動帶動更多年青家庭跨區客源。（MOKO提供圖片）

東鐵線過海段日前通車，金鐘連接旺角東的車程縮短。位處旺角東站上蓋新世紀廣場MOKO為配合東鐵線過海段，同期推出三大推廣，料5月人流及營業額按月升幅30%。

【網購商機】SHOPLINE與Atome合作 為網店提供「先買後付」方案

新鴻基地產代理租務部（推廣）副總經理陳潔儀指，商場推出「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，及「MOKO動樂園！」室外主題公園重開，整體協同效應將進一步帶動為旺角東人流，帶動更多年青家庭客源跨區到場消閒購物。

為應對新路線帶來的新機遇，MOKO亦於5月16日起策動多項消費活動，當中包括「到場即賞迎新線」、「好賞．同樂」及「MOKO 旺角購物祭」，她預期5月人流及生意額按月上升三成。

向港鐵乘客派發50元贈券

商場由即日起，向搭乘港鐵到MOKO的顧客特別派發1,000份「到場即賞迎新線」禮遇，合資格的顧客於MOKO顧客服務中心出示港鐵車程紀錄的手機螢幕截圖，即可獲贈50元 MOKO商戶購物贈券一張。

另外，為鼓勵顧客探索同區地標景點增加協同效應，凡光顧旺角花墟的顧客可參與「好賞．同樂」三重賞，只須出示花墟及MOKO購物單據即可換領60元贈券、1小時免費泊車及消費積分。

過百商戶推優惠 低至3折

第三，，MOKO於5月16日起推出「MOKO旺角購物祭」活動，以高達2,200元換領回饋，刺激顧客消費意欲及增加商戶營業額。

場內過百商戶聯手合作推出超值優惠，包括家居貨品EMMAS床褥、TEMPUR床褥及枕頭、OTO按摩椅低至半價限量發售，其他超值優惠禮遇包括SKECHERS低至3折、周生生低至6折精選貨品、GODIVA 買一送一等。

【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行 有MC張天賦、RubberBand等表演

【第六波疫情】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳 有餐廳5點後生意即清零？

責任編輯：葉泳珊