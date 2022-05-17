【人幣定存】3個月人民幣定存息最高2.8厘 拆解大行連環加息玄機

▲ 人行下周一推250億元央票，市料抽資效應下，港銀將掉頭加人民幣定存息。

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人民銀行擬於下周一（5月23日）來港發行總值250億元（人民幣，下同）的央票，適值自4月下旬以來美元獨強屢破頂下，人民幣持續走貶，令人行央票的投標反應備受關注，但專家相信中標息率料超逾兩厘，以及獲超額認購。

人行即將向機構大戶標售的人債，包括3個月期佔100億元，1年期為150億元。市料下周適逢月結在即，動輒扯高拆息，頭寸略偏緊，遂料在抽資效應下，港銀須掉頭加人民幣定期存款息。

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單以今天（17日）來看，已有兩間大小行加人幣定存息，最矚目的是連續兩周加息的渣打香港 （02888） ，今天再上調半年期年息0.2厘，新息率至2.8厘，跟1年看齊。建行亞洲亦微加3個月至1年年息0.05厘，3個月年息報2.2厘，相反，上商略减3個月及半年年息0.05厘。

本周首兩個交易日，暫有6間大小行調息，例如由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）昨天減息，華僑永亨昨減息、今又掉頭加息。反觀，大眾銀行加完又減。

經歷人幣定存調息潮，目前3個月以富邦的2.8厘年息居首，半年呈雙冠，渣打及富邦的年息皆為2.8厘。一年期息率更爆4冠王，渣打、華僑永亨、信銀國際及富邦俱是2.8厘。

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專家指，即使中美國債的息差收窄，甚至出現倒掛，但相信人民幣資產仍有賣點，主因有2，首先，人民幣滙價暫喘穩，在岸價收復6.8關，今午報6.7737。再者，8月起國際貨幣基金組織（IMF）上調人民幣SDR比重，外電引述滙豐（HSBC）指，人民幣SDR（特別提款權）籃子比重，將從10.92%提高至12.28%，反映人民幣在全球外滙儲備及國際貿易地位不斷提升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指，人民幣在SDR權重將提高1.36個百分點，有助人幣國際化及增加人幣資產的吸引力。

人行將透過金管局債務工具中央結算系統（CMU）、今年第3度來港標售央票。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪