【職場熱話】線上面試照稿讀被誤英文好 入職後獲上司賞識主持會議 打工仔憂出醜感無助

相信各位一定有面試經驗，感到緊張也是人之常情。近年受疫情影響，有些公司更轉為網上面試，不知有會否對求職者來說更為輕鬆呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指從小英文就不好，疫情可以網上面試，對著鏡頭跟稿讀很快便獲錄取，簽約時更被老闆誤會英文好，更說要給他機會主持之後的會議因而感到無助。

樓主經歷：

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有網民認為「像之前一樣準備好講稿，問到不明白的便說下次開會再回答他」、「背稿了背鎮定點常用句」、「主持大局只會說一句英文就可以，Hey XXX What’s your opinion」、「主持當然是別人看你頭做人，你叫別人說有什麼看法就可以」、「只要你不尷尬，尷尬便是別人」。

亦有網民指「只要你夠自信地說便沒有人知道你的文法全錯」、「我上司都以為我英語好，但很多時候我還是會上網檢查文法對錯」、「你準備好開會要說什麼，然後背了流程再對鏡練習，英語真不難，還要是商務英語，就當儲經驗」；有網民更稱「其實香港教育很失敗，不計學前教育，小學中學都讀了12年英文，日常生活也有接觸，為甚麼還有人英語可以那麼差」。

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責任編輯：陸盈希