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【期間限定】Blue Bottle Coffee聯乘MaskOn 5月20日至6月15日K11 Art Mall設合作限定店 凡購買聯乘口罩5片裝將捐贈5元

理財智慧 15:50 2022/05/17

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Blue Bottle Coffee與MaskOn合作，推出限定Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩及再造紙咖啡環保袋。除了將於5月20日至6月15日期間在K11 Art Mall開設合作限定店，率先公開發售為ImpackHK同路舍籌款之外，早前Blue Bottle Coffee更成立首支Blue Bottle義工隊，探訪社區無家者，將食物及生活用品送到有需要的人手中。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

Blue Bottle Coffee 將與 MO / MaskOn於5月20日至6月15日期間在K11 Art Mall設合作限定店，首次公開發售合作推出的口罩，為ImpackHK同路舍籌款。顧客凡購買Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩5片裝，品牌將捐贈5元給ImpactHK同路舍，以支援正在經歷無家的人士。與此同時，是次合作企劃還帶來由MaskOn設計的2-WAYS TOTE咖啡環保袋，方便市民於戶外隨時享用手沖咖啡的美味。

首支Blue Bottle義工隊早前成立，在ImpackHK同路舍的引路下，探訪正在疫下經歷無家的人士，為他們送上食物及生活用品，提供直接支援。Blue Bottle Coffee 表示，是次探訪並非只是一次性的活動，長遠而言，更希望建立社區聯繫，以增加公眾對無家者群體的理解和同理心。

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責任編輯：羅浩濂

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