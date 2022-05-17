【ET講股通】孫運喜：反攻（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早則高開243點，其後走勢反覆向上，曾升近500點。恒生指數半日升445點，報20395點，成交625億元。恒生科技指數升4.2%，報4210點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾3%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾6%，吉利 （00175） 升逾7%；長汽 （02333） 升逾9%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：22 - 港股今日市況速覽 科技股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 撐市

04：18 - 科技股反攻原因（一）：摩根大通唱好科技股

06：12 - 科技股反攻原因（二）：科技股、平台經濟股獲大型基金增持

07：28 - 科技股反攻原因（三）：內地多個會議轉口風促平台經濟發展 監管近乎完成

10：02 - 美股納指仍未轉好

11：45 - 留意騰訊 （00700） 明日業績

11：40 - 觀眾問股：九龍倉 （00004） 走勢點睇？現在RSI是否底背馳？咩位可以買入？

16：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可以買入博反彈？

21：39 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 咩位可以買入？

24：21 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.92元買入等收息用 此價位可以嗎？上望空間有多少？除淨前買賣策略如何？

28：47 - 港股收市市況速報 科指走勢轉強、恒指有機會再衝上21000至21400點

31：41 - 潛力股推介：金山軟件 （03888）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指午後升幅擴大，升市由兩類板塊帶動。一是新經濟股，如騰訊 （00700） 表現強勁，阿里巴巴 （09988） 更一度重上91元關口；二是汽車股，吉利 （00175） 大升逾8%，比亞迪 （01211） 亦不錯。恒指重上2萬關，惟成交未算太勁，但已較近期佳。

新經濟股今日惹人注目，有大反攻意味。恒生科指升逾5%，今日升穿保歷加通道中軸，且逼近下降軌及保歷加通道上方，呈好轉迹象。

3因素撑科技股 摩通唱好、基金增持及官方轉口風

科技股今日反攻，可歸功幾個因素。

一是摩根大通發表報告唱好，指中國互聯網股已擺脫近期的不確定性，估計未來盈利會超預期上漲，尤其是不同領域的龍頭股，特別是數字娛樂、本地服務、電子商貿。

二是多個重要基金首季增持中國互聯網股、平台經濟股，包括京東、阿里巴巴、騰訊。最大對冲基金橋水亦增持了不同科網股，當中增持阿里巴巴最多，達70%，破單季增持幅度紀錄。

三是內地多個官方會議轉口風，稱要促進互聯網平台經濟股穩定規範發展，最近更稱出台促進相關措施，故市場人士相信監管已接近完成。再加上今日傳出副總理劉鶴將發表演講，市場更預期有利好消息。

科技股後市 留意美國納指及騰訊業績

不過，科技股能否進一步造好，要留意其他因素。一是美國納指，走勢仍弱，不少大孖沙看淡美股。二是騰訊，明日將公布業績，預期表現不會特別好，留意市場反應。

港股全日升652點，收報20602點，大市成交增至1,241億元，上升動力稍稍增強。恒生科指走勢同樣轉好，升穿保歷加通道中軸，且向上方（約4429點水平）進發。因此，恒指亦有機會進一步造好，預計明天會稍回，其後再衝上，挑戰50天綫（約21000點）至前浪頂阻力（約21400點）

今日潛力股推介是金山軟件 （03888） ，技術走勢上突破高低腳小雙底，也升穿主要平均綫，正形成上升趨勢，且初步突破扇形走勢，故走勢轉強。由於今日升得多，明天有機會回調，下試24.5元，屆時可以考慮。

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