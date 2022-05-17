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【ET講股通】孫運喜：反攻（附time code）

股市 16:38 2022/05/17

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港股今早則高開243點，其後走勢反覆向上，曾升近500點。恒生指數半日升445點，報20395點，成交625億元。恒生科技指數升4.2%，報4210點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾3%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾6%，吉利 （00175） 升逾7%；長汽 （02333） 升逾9%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：22 - 港股今日市況速覽　科技股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 撐市
04：18 - 科技股反攻原因（一）：摩根大通唱好科技股
06：12 - 科技股反攻原因（二）：科技股、平台經濟股獲大型基金增持
07：28 - 科技股反攻原因（三）：內地多個會議轉口風促平台經濟發展　監管近乎完成
10：02 - 美股納指仍未轉好
11：45 - 留意騰訊 （00700） 明日業績
11：40 - 觀眾問股：九龍倉 （00004） 走勢點睇？現在RSI是否底背馳？咩位可以買入？
16：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可以買入博反彈？
21：39 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 咩位可以買入？
24：21 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.92元買入等收息用　此價位可以嗎？上望空間有多少？除淨前買賣策略如何？
28：47 - 港股收市市況速報　科指走勢轉強、恒指有機會再衝上21000至21400點
31：41 - 潛力股推介：金山軟件 （03888）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3254338
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《開市追揸沽》恒指能否企穩兩萬 汽車股重新開動？

 

欄名 : ET講股通

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