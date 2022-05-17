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【偉易達 303】 受成本上升影響 偉易達去年純利跌逾25% 料毛利率趨平穩

股樓投資 15:46 2022/05/17

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電子產品股偉易達（00303）昨日（16日）收市後公布，截至今年3月底止，集團上個財政年度純利錄1.7億美元，按年下跌25.2%，主要受半導體供應及運費急增所拖累。每股盈利68.5美仙，派末期息51美仙按年下跌31.1%；全年股息總額為68美仙。股價今早（17日）高開2.8%，最高見56.4元，暫報55.85元，仍升2.5%，以現價計，股息率近10厘。

同場加映﹕【青姐話】 高山冇影蹤 低谷不是夢

偉易達全年收入達23.7億元（美元，下同），按年微跌0.1%；毛利率按年下跌2.4個百分點至28.2%。公司指，毛利率下跌主要因全球貨櫃短缺導致運費大幅上升；人民幣升值和材料供應不穩定，加上直接勞工成本及材料價格上升，特別是電子零件和塑膠材料，導致毛利率下降，惟下半年毛利率有所改善，因期間曾調整價格。集團對2023財年收入增長持審慎樂觀態度，預計毛利率將按年大致持平。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 純利 偉易達（00303）

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