【職場熱話】部門只剩一人工作量大增 卻因行業偏門難搵工 打工仔猶疑應否辭職感煩惱

不知有甚麼原因會促使你們決定辭職呢，人際關係、薪金還是其他因素？近日就有網民在「連登」討論區發文指上司辭職後全部門只剩他一人，工作量大增卻不獲加薪，老闆亦聘請不到新員工因而想辭職，但又考慮到行業偏門不易找工作，因而感到煩惱。

樓主經歷：

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有網民認為「你沒有辭職也可以找工作」、「辭職。你自己都說做得不開心，工資又沒有多」、「公司不肯升你，你用得著為他擔心」、「除非公司對你很好，給你很多機會。如果不是，就該明白沒有公司是沒有了誰便不行」、「若有本事，你辭職他自然會留你」。

亦有網民指「無金錢壓力，不是每月等錢供樓，不想做就辭職。當有辭職心態便可以走，世界很大的」、「其實HR只是隨便問，如果你合適那會管你空白期多久」、「做到六十五歲退休，也還有三十年要做，幾個月空白期算什麼」、「我第一份工都是這麼想，但多做幾年就會明白出如果連自己也不為自己著想，那麼世界就不會有人幫你想」。

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責任編輯：陸盈希