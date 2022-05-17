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【日本經濟】日本「三得利天然水」加價　香港會否跟着加？

商業 15:26 2022/05/17

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旗下產品有葡萄適及利賓納等知名飲品的三得利食品國際（SUNTORY）近日宣佈，「三得利天然水」等大部分樽裝飲品的建議零售價，自10月起將提高20日圓（約1.21港元）。（法新社圖片）

由於原材料價格持續高企，日本再有飲品品牌宣佈漲價。旗下產品有葡萄適及利賓納等知名飲品的三得利食品國際（SUNTORY）近日宣佈，「三得利天然水」等大部分樽裝飲品的建議零售價，自10月起將提高20日圓（約1.21港元）。

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樹脂等原材料漲價

三得利的部分罐裝產品價格不變，但在自動販賣機、超市等渠道銷售的樽裝產品將提價，旨在把樹脂等原材料漲價的成本轉嫁到消費者上。

除了三得利，日本的其他飲品品牌如麒麟啤酒（Kirin Brewery）亦在考慮漲價，可口可樂公司（Coca-Cola）更已自5月1日起，提高了1.5升和2升大型樽裝飲品的供貨價格。

食品企業同樣接連加價

除了飲品外，食品企業同樣多次宣佈漲價。日清奧利友集團（Nisshin OilliO Group）將自7月1日新一輪供貨起，提高家用和商用食用油的價格，是該企自2021年以來第6次加價；山崎麵包（Yamazaki Baking）亦將繼今年1月之後，於7月再次上調麵包價格。

日本調查公司Teikoku Databank的數據顯示，自2022起已有逾6167個食品種類的品牌考慮或已經加價。該企負責人預計，「5月後將超過7千個種類，漲價範圍如此之大，近年來沒有先例」。

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責任編輯：李智美

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