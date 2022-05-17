菲準總統小馬可斯自稱牛津大學學士 校方：只係文憑

菲律賓總統大選初步結果已出爐，小馬可斯上周已宣布自己勝選。小馬可斯競選期間自稱取得英國牛津大學學士學位，但校方澄清小馬可斯僅取得特別文憑，被質疑謊報學歷。

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小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）為已故獨裁總統馬可斯的兒子，70年代被父母送往英國留學，其後入讀牛津大學的哲學、政治學和經濟學（PPE）學位課程。

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他過往接受菲律賓最大電視台ABS-CBN訪問，就公開自稱獲牛津大學授予學士學位。

小馬可斯主要對手、現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）有在英國的菲裔支持者，向牛津大學查詢小馬可斯的學歷。

牛津校方回應指小馬可斯的確在1975年入學，但當時沒有完成哲學、政治和經濟學學士學位。校方紀錄顯示，小馬可斯於1978年獲得社會研究特別文憑。

羅布雷多的支持者批評小馬可斯，指雖然憲法規定總統候選人只需識字及符合年齡要求，但在出國留學有助改善其形象及外界觀感，質疑其謊報學歷為拉票。

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據悉，小馬可斯7年前首次爆出學歷醜聞時，他在菲律賓參議院網站上的個人資料顯示，他已獲得PPE學位。

至於目前他的個人網站則顯示，他於牛津大學完成本科課程及獲得社會研究特別文憑。

英媒引述文件指，小馬可斯1976年在牛津大學的3科初級考試，包括政治有兩科都不合格。他其後補考，政治這科仍不合格。

父親馬可斯當時派代表與校方談判，最終校方批准小馬可斯繼續修讀PPE課程，但只會獲得特別文憑。

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責任編輯：鄭錦玲