大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份

大和發表策略報告。該行指出，恒指估值至接近歷史低位，滬深300指數目前的預測率亦低於近10年平均水平。此外近15年，上述指數的周期介乎3至3年半，若參考過往情況，以及內地政策出台和疫情降溫等因素，港股和A股同樣有機會於本季見底，具長期投資價值。該行並列出最新本港及內地首選股份名單，早前在名單的友邦(01299)今次被剔出。

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大和首選本港及內地股份名單：

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大和又認為，內地有望推出提振經濟政策，科技、消費、基建和內房俱可受惠，並給予A股必須消費品「增持」評級。而和A股比較，港股的估值雖較吸引，惟盈利較弱，該行亦把港股的健康護理股評級由「增持」下調至「中性」，主要由於有關股份的海外業務比重較高，承受一定的地域政經風險下，板塊盈利增長預測下調至17%。

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