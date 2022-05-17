【互聯網經濟】據報劉鶴出席今日政協數字經濟專題協商會　阿里巴巴全日升7%、科技股齊大升

▲ 【互聯網經濟】據報劉鶴出席今日政協數字經濟專題協商會

全國政協於今日召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，外電指，中國國務院副總理劉鶴經已排程於會中發表講話，市場關注劉鶴就會否就放鬆科網監管發表言論。雖然會面內容未公開，但科技股午後升幅擴大，恒生科指全日大升5.8%，ATM抽升，阿里巴巴 （09988） 升7%，騰訊 （00700） 升5%，美團 （03690） 升6%。



據路透報道，今次協商會約有100人參會，參會人員多為具有政協委員身份的民營科技企業家，其中包括奇虎360的周鴻禕、百度 （09888） 的李彥宏，兩人均是政協委員。惟百度和奇虎360未有回覆置評。

知情人士表示，會議以線上及線下方式舉行，並由全國政協主席汪洋主持。另外，中國官媒《人民政協報》指，中國全國政協最新把「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一，以專題協商會形式進行協商建言，但未提及參會企業等詳情。

人民政協報報導還表示，此前為了充分掌握數字經濟發展的現狀問題、經驗做法，全國政協經濟委員會專題調研組由全國政協副主席高雲龍帶隊，在浙江和北京分別進行了遠程視頻調研及實地調研座談，通過與部分全國政協委員、地方有關方面、企業代表、專家學者等深入充分交流探討，為會議的務實有效舉行提供更多可參考的角度與樣本。

百度全日股價升5.3%，而京東 （09618） 業績前大升7%，網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 也升逾6%。

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