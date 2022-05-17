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【互聯網經濟】劉鶴：支持平台經濟健康發展　處理好政府和市場關係

股市 20:07 2022/05/17

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【互聯網經濟】據報劉鶴出席今日政協數字經濟專題協商會

全國政協召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，據央視新聞報道，國務院副總理劉鶴出席會議時指出，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

外電早前指，劉鶴會發表講話，市場關注劉鶴就會否就放鬆科網監管發表言論。科技股午後升幅擴大，恒生科指全日大升5.8%，ATM抽升，阿里巴巴 （09988） 升7%，騰訊 （00700） 升5%，美團 （03690） 升6%。

近百位全國政協委員參加會議，29位委員、專家在會上發言，140多位委員通過委員履職平台發表意見。委員們認為，中國數字經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊。要發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，把發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。要推動數字經濟和實體經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代信息技術為設備賦智、為企業賦值、為產業賦能。要釐清數據所有權、使用權、運營權、收益權等權利，在保障國家網絡和數據安全的基礎上激發企業創新活力。要鼓勵數字經濟國際合作，積極參與全球數字治理進程。

據路透報道，參會人員包括奇虎360的周鴻禕、百度 （09888） 的李彥宏，兩人均是政協委員。惟百度和奇虎360未有回覆置評。

知情人士表示，會議以線上及線下方式舉行，並由全國政協主席汪洋主持。另外，中國官媒《人民政協報》指，中國全國政協最新把「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一，以專題協商會形式進行協商建言，但未提及參會企業等詳情。

人民政協報報道還表示，此前為了充分掌握數字經濟發展的現狀問題、經驗做法，全國政協經濟委員會專題調研組由全國政協副主席高雲龍帶隊，在浙江和北京分別進行了遠程視頻調研及實地調研座談，通過與部分全國政協委員、地方有關方面、企業代表、專家學者等深入充分交流探討，為會議的務實有效舉行提供更多可參考的角度與樣本。

百度全日股價升5.3%，而京東 （09618） 業績前大升7%，網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 也升逾6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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中國市場 港股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 劉鶴 李彥宏

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