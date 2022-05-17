【互聯互通】基金公會籲優化中港基金北向互認安排　指基金選擇受限

▲ 基金公會籲優化內地與香港基金北向互認安排，指基金選擇受限。

香港投資基金公會年初向31間會員基金公司進行調查後，對優化內地與香港基金的北向互認安排提出3大建議，分別是取消參與基金「50/50銷售規模」的規定、取消「不准轉授投資管理職能」的規定，以及允許使用「主聯基金結構」。

回覆調查的受訪基金公司中，32％已參與「互認安排」、29％目前沒參與但積極考慮／研究或有意今年參與，另有20％回覆公司表示遲些可能考慮參與／無可無不可，餘下20％基金公司則對計劃毫無興趣。

對於「互認安排」應放寬或改進哪些地方，回應的基金公司中，31％認為取消基金要香港註冊最為重要，近20％公司認為取消最多只可將50％基金規模售予內地投資者的規定（「50/50銷售規模的規定」）最為逼切，另有20％公司則認為審批流程／時間最需要改善。此外，不少公司也期望可取消「不准轉授投資職能」的規定。

受訪基金公司被問到倘上述規定獲放寬會推出哪些類型的基金，45％回覆受訪公司會選擇股票基金、31％選擇多元資產基金，17％則選擇固定收益基金。此外，有公司建議計劃容許更多產品類型，如主題基金、非上市交易所買賣基金等。

「跨境理財通」僅涵蓋低至中風險產品

其他跨境基金計劃方面，66％回覆受訪公司認為，短期內主要商機來自「合資格境內機構投資者」（QDII）的相關渠道，基金公會相信是由於該渠道所涵蓋的產品選擇（即投資市場及類型）較多，僅21％認為「跨境理財通」短期內最具潛力，14％則指「互認安排」最具潛力。

惟中長期而言，31％受訪回覆公司認為「跨境理財通」能帶來最大商機。基金公會行政總裁黃王慈明指，「跨境理財通」暫僅涵蓋風險等級為第1至第3級的低至中風險產品，故多數參與基金為債券基金，導致缺乏股票基金的選擇，故期望計劃可將參與基金的風險等級提升至第4級，她又冀「跨境理財通」的產品線及服務角色可獲擴闊。

昐縮短北向「互認安排」基金審批時間

基金公會建議優化北向「互認安排」，指參與基金「不准轉授投資管理職能」的規定，意味基金不能委任海外投資經理，而基金投資團隊必須駐港的做法會受亞洲時區所限，故多數參與北向「互認安排」的基金都僅投資於亞洲股債，導致內地投資者在基金選擇方面較少。至於允許參與基金使用「主聯基金結構」的規定倘取消，同樣有助增加內地投資者的基金選擇。

此外，基金公會亦建議改善參與基金北向「互認安排」的審批流程並縮短審批時間，指涉及海外市場的參與基金審批需時約9個月。

被問到整體基金業在港銷售表現，基金公會主席鄒建雄指銷情受累內地疫情封城、美股調整、俄烏戰爭，以及通脹與加息預期等不確定因素，疫情下銀行分行關門也不利銷售，惟銷情本月已有改善。他又提到，10年期美債息已回落至3厘之下，倘美債息升至某水平後平穩下來而非「上到冇頂」，將對投資市場有很大幫助。

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記者：余倩敏