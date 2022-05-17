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【內房危機】一文看盡人民幣貶值 對19隻內房股市值影響

股樓投資 19:33 2022/05/17

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人行下調首套房貸利率，以及個別發展商獲選為示範房企，令不少內房股近日止跌回升。然而內地疫情持續加上美國啟動加息步伐，令人民幣中長期仍出現貶值壓力，同時影響內房股的投資價值。近期下調今年底美元兌人民幣預測至6.9的瑞銀，指出人民幣毎貶值5%，對預測市值及現金流的影響分別為11%和0.8%。該行亦列出19隻內房股預測市值，對人民幣貶值5%的敏感度。

【高息股】新創建持股飛機租賃業務122億元售出 另26億元收購內地物流資產   詳情請看【下一頁

內房股市值對人民幣貶值敏感度：

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另一大行高盛亦發表內房報告，指出人行調整首套房貸利率，正向市場發出響亮而明確的信號，即監管層正以具體措施推動房地產政策寬鬆；預期當局將宣布更多的政策寬鬆政策，但由於內地疫情反彈，增長相對疲弱，儘管近期政策有所放鬆，但樓市指標料將繼續走弱。高盛又指，首置按息下調將立即影響新的抵押貸款，而現有抵押貸款通常每年重新定價，因此可能至少要到明年才能受益。

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撰文 : 李尚毅

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