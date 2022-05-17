【高息股】新創建持股飛機租賃業務122億元售出 另26億元收購內地物流資產

繼長實(01113)後，新創建(00659)亦退出飛機租賃業務。集團與周大福企業各佔50％的合營企業Goshawk Aviation以估計總代價15.7億美元即約122億元，出售商業飛機租賃平台權益出售予日本企業三井住友航空資本，將交易絕大部分所得款項淨額用於償還股東貸款，並向其兩名股東進行分派。集團擬將所得還款及分派用於一般營運資金或其他投資機遇。新創建全日上升3%收報7.33元。

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新創建指，新型冠狀病毒疫情對航空業及商業飛機租賃公司業務產生長期影響，加上利率趨升，對商業飛機租賃公司前景更趨不明朗及波動。Goshawk 自獲其投資以來都產生合理回報，認為此交易作價吸引，並可解除風險。

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出售資產前夕，新創建亦宣布一項收購。集團向澳洲物流巨企嘉民集團，以22.9億元人幣即約26.6億元收購6項成都及武漢物流中心物業組合全部權益及股東貸款。物業組合由六個可出租總面積約53.1萬平方米的物流地產物業組成，當中包括5個已竣工項目、一個在建中項目及一幅待開發的地皮，位處於中國成都及武漢的中西部具戰略性地位的物流樞紐，由嘉民開發且目前由其管理。新創建亦宣布和嘉民組成合營，為上述物業組合提供營運管理服務，及作為在中國探索集團與嘉民集團進一步合作機會的平台。

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