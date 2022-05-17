第三階段「疫苗通行證」月底起實施　康復者、非康復者要打幾多針？　一文看清接種疫苗要求

政府今日（17日）提醒市民，第三階段的「疫苗通行證」將由5月31日起實施，屆時所有12歲或以上的市民，除非取得新冠疫苗接種醫學豁免證明書，必須按接定要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。

香港的「疫苗通行證」何謂非常嚴謹，似乎不打針就諸事不便。不過何時接種第2針，康復者及非康復者的接種要求都不同，不少人或混淆相關要求，以下將為讀者整體接種要求。

非康復人士：

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康復人士：

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為便利康復人士使用「疫苗通行證」，康復人士即日起可通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統下載「康復紀錄二維碼」。康復人士亦可選擇以「智方便」或最新版本的「醫健通」流動應用程式下載「康復紀錄二維碼」。

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