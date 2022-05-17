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【2022消費券】陳茂波：消費券推動本地電子支付市場發展　第二階段於年中發放

理財智慧 15:44 2022/05/17

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財政司司長陳茂波今日（17日）在「2021金融科技大獎」頒獎典禮，以錄影方式致辭時提到，今年新一輪消費券計劃，每名合資格市民可分期獲發放1萬元的消費券。第一期消費券已在上月初發放，至於第二階段於今年年中，與新登記合資格市民的消費券一併分期發放，同時已新增2間電子支付工具營辦商，為商戶和市民提供更多選擇。

陳茂波表示，政府去年首次推出電子消費券計劃，除了是希望透過帶動本地消費，同時推動本地電子支付市場的發展。從各方面的反應可以見到，計劃取得很不錯的效果。截至今年2月底，4家參與計劃的儲值支付工具營辦商，合共新增了超過540萬名用戶和10萬個商戶。

料年中登記 第二輪消費券新增PayMe及BoC Pay【見下頁

在促進電子支付方面，快速支付系統「轉數快」使用量持續增加，於今年3月初更突破了1,000萬個登記，每日平均成交量超過80萬宗，除了便利個人對個人支付，亦支援企業及商戶支付、帳戶增值，以及透過二維碼繳付政府帳單及費用等。　　

除此以外，今年政府撥出1,000萬元首次推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，業界反應熱烈。今年將再撥款1,000萬元推出新一輪資助計劃，鼓勵金融業就更多金融服務及產品進行概念驗證測試，推動業界持續創新。

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂  只有四款合格  10元巴西雞肉腸獲高評分【見下頁

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而為便利企業融資，當局正推動更好發揮政府數據的潛力，擴充金管局「商業數據通」的功能，讓企業，尤其中小企，更方便地把自身的數據提供給銀行，讓信貸風險評估能更準確，有利企業以相對較低的成本獲得更高效的融資服務。平台目前已進入試行階段，預期於本年底正式推出。

當局亦與內地研究，擴闊金融業互聯互通的範疇至金融科技方面。中國人民銀行及金管局在今年2月，推出大灣區金融科技測試工具，讓金融機構及科技公司能夠透過「一站式」平台就其跨境金融科技項目，於香港及內地大灣區城市同時間進行測試，加快金融科技產品的推出和減低其開發成本。政府欣然獲悉現時已有超過20間金融機構及科技公司，表示有興趣使用該一站式測試工具。

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 轉數快 大灣區 香港金融管理局 PayMe 陳茂波 香港 金融 Fintech

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