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Kim Kardashian「惹火」登雜誌封面 網民揚言罷買

環球社會熱點 14:35 2022/05/17

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美國雜誌《Sports Illustrated》年度泳裝特輯出版多年，因屢次被指物化女性於近年改革。但雜誌宣布今年泳裝特輯起用美國話題名媛Kim Kardashian為封面人物，網民隨即不滿炮轟雜誌講一套做一套，更威脅要罷買雜誌。

Amber Heard幾乎無得拍《水行俠2》新戲片酬只有6位數 【下一頁】

《Sports Illustrated Swimsuit》（Si Swim）周一（16日）宣布，今年會起用4位名人擔任封面人物，包括憑真人騷走紅的名媛Kim Kardashian、全球首富馬斯克的名模母親Maye Musk、歌手Ciara、日本和荷蘭混血大碼模特Yumi Nu。

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Si Swim更在社交媒體Instagram上，分享即將於周四（19日）出版的Kim封面照。只見Kim穿上比堅尼展現豐滿的身材，而她也在IG興奮表示成為Si Swim封面女郎是她的夢想，又透露這輯相是於多米尼加拍攝。

     其餘3位封面女郎

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不過大量網民在IG炮轟Si Swim，他們指出雜誌曾宣布改革，只會有一些承諾支持性別平等和女權的品牌廣告。

網民認為Kim Kardashian鼓勵節食及「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片）來製造虛假的美人形象，與雜誌口口聲聲提倡的自然美明顯相反。

英患癌女主持籌5764萬助病友 臨終前獲封爵 【下一頁】

有網民更表明不會買今年的泳裝特輯，稱要「多謝Kim幫佢慳返10蚊美金。」（Thanks to Kim for saving me $10.）

SI Swimsuit的主編MJ Day則發表聲明捍衛Kim，指Kim早已習慣這個世界的批評聲音，她將會繼續自豪、真實、不需歉意地生活下去。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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責任編輯：鄭錦玲

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