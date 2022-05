Kim Kardashian「惹火」登雜誌封面 網民揚言罷買

美國雜誌《Sports Illustrated》年度泳裝特輯出版多年,因屢次被指物化女性於近年改革。但雜誌宣布今年泳裝特輯起用美國話題名媛Kim Kardashian為封面人物,網民隨即不滿炮轟雜誌講一套做一套,更威脅要罷買雜誌。

《Sports Illustrated Swimsuit》(Si Swim)周一(16日)宣布,今年會起用4位名人擔任封面人物,包括憑真人騷走紅的名媛Kim Kardashian、全球首富馬斯克的名模母親Maye Musk、歌手Ciara、日本和荷蘭混血大碼模特Yumi Nu。

Si Swim更在社交媒體Instagram上,分享即將於周四(19日)出版的Kim封面照。只見Kim穿上比堅尼展現豐滿的身材,而她也在IG興奮表示成為Si Swim封面女郎是她的夢想,又透露這輯相是於多米尼加拍攝。

其餘3位封面女郎

不過大量網民在IG炮轟Si Swim,他們指出雜誌曾宣布改革,只會有一些承諾支持性別平等和女權的品牌廣告。

網民認為Kim Kardashian鼓勵節食及「P圖」(使用修圖軟件後期加工照片)來製造虛假的美人形象,與雜誌口口聲聲提倡的自然美明顯相反。

有網民更表明不會買今年的泳裝特輯,稱要「多謝Kim幫佢慳返10蚊美金。」(Thanks to Kim for saving me $10.)

SI Swimsuit的主編MJ Day則發表聲明捍衛Kim,指Kim早已習慣這個世界的批評聲音,她將會繼續自豪、真實、不需歉意地生活下去。

