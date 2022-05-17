▲ 【虛擬資產】野村目標未來3年稅前核心溢利增9成 新設數碼資產公司攻加密貨幣需求

日本最大券商及投資銀行野村集團去年受Archegos爆煲拖累，單一事件虧損29億美元。野村因應收入易受市場波動影響，擬擴大金融顧問服務，並設下盈利增長目標，野村擬在2025年3月底財政年度，稅前核心盈利可較2022年3月底財政年度增長逾9成，達到3500億至3900億日圓。

老虎基金出身的基金經理Bill Hwang旗下的家族辦公室Archegos去年3月爆煲，令多家向其提供孖展的投行巨虧，野村為其中一家虧損最深的投行。

野村集團行政總裁奧田健太郎在最新投資者會議上指出，該行會盡力在極為波動的市況中增加穩定收入，而增長動力來自提供金融顧問的收入，特別是綠色金融業務。野村目前設有「野村綠色科技（Nomura Greentech）」顧問業務，主攻清潔技術相關併購交易，預計其顧問收入在未來3年將增加超過50%。

成立數碼資產公司 應對加密貨幣市場需求

即使近期虛擬貨幣、穩定幣等數碼資產市場波動，但環球各地投資銀行繼續加大虛擬資產業務。

野村最新宣布，將會設立新的數碼資產公司，與現有加密資產平台競爭，目標提供加密資產所需要的產品、流動性提供服務，也會為客戶帶來可收息的數碼資產和量化交易策略，以至設立風險投資部門。

野村表示，該新公司將於2024年之前增聘100人。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【內地疫情】野村：兩日一檢料佔1.8%GDP 佔財政開支8.4% 一年涉9000億元人民幣

【增聘人手】野村新聘三位董事總經理常駐香港 加強中國投資銀行業務