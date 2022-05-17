Amber Heard幾乎無得拍《水行俠2》新戲片酬只有6位數

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案周一（16日）恢復審訊。Amber Heard續出庭作證，她承認因為官司纏身，差點無法拍攝《水行俠2》，又承認被大幅刪走戲份。Amber Heard透露現時接拍電影片酬只有6.5萬美元（50.7萬港元），與當年差天共地。

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Amber Heard於2018年《水行俠》擔正做女主角後全球爆紅，但最近與前夫尊尼狄普再次對簿公堂，Amber Heard形象大受損害。她在庭上作供表示，華納兄弟娛樂公司曾打算在《水行俠2》踢走自己，經過她極力爭取後，才挽留戲中角色，但戲份已被大幅刪減。

Amber Heard透露，早前已接到《水行俠2》的劇本，但華納兄弟其後提供新修改劇本，當中刪走描繪其角色的情節、以及打鬥的動作場景，大量減走她的角色戲份。

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Amber Heard認捐錢未找數 因無錢打官司 【下一頁】

Amber Heard亦稱，她在《水行俠》有100萬美元（780萬港元）片酬、續集片酬增加一倍至200萬美元（1,560萬港元），再加額外票房獎金。但官司至今使她工作量大減，最近只接拍一部獨立電影「Into the Fire」，僅收6.5萬美元（50.7萬港元）酬勞。

自尊尼狄普控告Amber Heard誹謗後，愈來愈多人不滿Amber Heard，有網民在請願網站Change.org發起聯署，要求電影公司在《水行俠2》踢走她，至今已獲逾410萬網民簽署。

電影記者Grace Randolph早前指，華納兄弟及DC娛樂大幅刪減Amber Heard在《水行俠2》飾演女主角Mera的戲份，她的戲份被刪剩10分鐘甚至更少。 華納兄弟亦一再延遲《水行俠2》上映日期，由今年12月順延至明年3月中。

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責任編輯：郭麗明