美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人

美國日前接連爆發槍擊事件，日前發生的南加州教堂槍擊中，死傷者均係台灣華裔人士。當地警方透露，槍手為中國移民，犯案動機是仇恨當地台灣社群。另外，警方亦確認槍擊中的死者身份。

美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版） 【下一頁】

南加州橙縣警方周一（16日）在新聞發布會上，公開槍手為68歲美國公民周文偉（David Wenwei Chou），稱他是中國移民。警方指出，周文偉的犯案動機是仇恨台灣人，他將在周二（17日）出庭，目前被控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪和4項非法持有爆炸品罪名。

警方透露，發現一張周文偉的手寫字條，當中提及他對台灣的憎恨，有指與他當年在台灣生活不愉快有關。據悉，周文偉家族1949年後移居至台灣，其後再移民至美國。

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警方亦披露更多案情，指原為拉斯維加斯居民的周文偉當日駕車南下橙縣，到訪「Irvine台灣基督長老會」（Irvine Taiwanese Geneva Presbyterian Church）。其後，周文偉鎖死大門並開槍射擊，亦有在現場放置4枚類似俗稱「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的汽油彈。

同時，警方確認案中死者身份為體育治療醫生鄭達志（John Cheng）。警方稱鄭達志當時英勇地衝向槍手，試圖阻止對方繼續開槍，亦讓其他人有機會上前一同制伏槍手。不幸地鄭達志最終身亡，但警方讚揚他的行為可能挽救數十人的性命。

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責任編輯：吳漢培