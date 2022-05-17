▲ 【TSLA】Tesla暫停接收Cyber​​truck海外預訂 僅接受美加墨三地訂單

特斯拉（Tesla， 美：TSLA）網站顯示，目前只接受美國、加拿大和墨西哥的Cyber​​truck預訂，預訂價為100美元。而在本港Tesla官網亦移除了Cyber​​truck預訂。早前特斯拉在上月中旬才開放了Cybertruck的香港地區預訂，當時預訂價為1,000港元，並標明可以全額退款。

上周在 FT Future of the Car 2022 會議上表示，「我們收到的第一批Cyber​​truck訂單數量超過了我們在投產後三年內可能完成的訂單」。當時他還表示，特斯拉可能會停止接受訂單，因為對其部分車輛的需求超出了「荒謬的程度」。

特斯拉創辦人馬斯克表示，特斯拉將於明年在德克薩斯州奧斯汀（Austin）的工廠開始生產 Cyber​​truck。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章：

【TSLA】馬斯克承諾將推充滿未來感「無人駕駛的士」 明年生產電動貨車Cybertruck、人形機器人Optimus

【TSLA】Tesla推遲上海工廠產能恢復進度、料下周恢復兩班制 復工後累計從上海出口逾8000輛

【TSLA】Tesla被指流失市佔率 遭研究機構予「跑輸大市」評級 目標價450美元

編輯：姚卓然