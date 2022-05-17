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【TSLA】Tesla暫停接收Cyber​​truck海外預訂　僅接受美加墨三地訂單

股市 12:59 2022/05/17

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【TSLA】Tesla暫停接收Cyber​​truck海外預訂　僅接受美加墨三地訂單

特斯拉（Tesla， 美：TSLA）網站顯示，目前只接受美國、加拿大和墨西哥的Cyber​​truck預訂，預訂價為100美元。而在本港Tesla官網亦移除了Cyber​​truck預訂。早前特斯拉在上月中旬才開放了Cybertruck的香港地區預訂，當時預訂價為1,000港元，並標明可以全額退款。

上周在 FT Future of the Car 2022 會議上表示，「我們收到的第一批Cyber​​truck訂單數量超過了我們在投產後三年內可能完成的訂單」。當時他還表示，特斯拉可能會停止接受訂單，因為對其部分車輛的需求超出了「荒謬的程度」。

特斯拉創辦人馬斯克表示，特斯拉將於明年在德克薩斯州奧斯汀（Austin）的工廠開始生產 Cyber​​truck。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

 

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編輯：姚卓然

汽車 美股 Tesla 電動車 香港 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美國

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