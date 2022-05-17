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特斯拉（Tesla， 美：TSLA）網站顯示，目前只接受美國、加拿大和墨西哥的Cybertruck預訂，預訂價為100美元。而在本港Tesla官網亦移除了Cybertruck預訂。早前特斯拉在上月中旬才開放了Cybertruck的香港地區預訂，當時預訂價為1,000港元，並標明可以全額退款。
上周在 FT Future of the Car 2022 會議上表示，「我們收到的第一批Cybertruck訂單數量超過了我們在投產後三年內可能完成的訂單」。當時他還表示，特斯拉可能會停止接受訂單，因為對其部分車輛的需求超出了「荒謬的程度」。
特斯拉創辦人馬斯克表示，特斯拉將於明年在德克薩斯州奧斯汀（Austin）的工廠開始生產 Cybertruck。
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編輯：姚卓然