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【消費情報】蘇寧屯門市廣場店升級回歸 優惠低至25折 指定品牌消費滿1,500元送蘇格拉寧保溫袋

理財智慧 17:10 2022/05/17

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蘇寧屯門市廣場店宣布，今日（17日）完成升級形象工程並重開營業。店方為答謝顧客一直以來的支持，將於今日起一連6日舉行《屯門市廣場店  升級形象感謝祭》，精選產品優惠低至25折，顧客購買指定品牌產品滿指定金額，可獲贈保溫袋或輕便帳篷。如購買指定型號電腦主機，更可加1元換購50元超市現金券1張。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

蘇寧屯門市廣場店聯同9個品牌推出送禮優惠，顧客購買指定品牌產品滿1,500元或以上，即可獲贈蘇格拉寧保溫袋1件 （價值65元）；滿4,000元或以上可獲贈蘇格拉寧輕便帳篷乙件（價值248元），指定品牌包括：Dyson、HITACHI、Panasonic、TOSHIBA、Mitsubishi Electric、Ryobishi、LG、Sharp及TCL，贈品數量有限，送完即止。

此外，凡購買任何型號之電腦主機 （蘋果電腦除外），均可以加1元換購50元超市現金券1張。

蘇寧門店更設有多重消費禮遇，蘇寧門店均接受4大消費券支付，同時今年5月至6月期間憑中銀信用卡簽賬，可享高達800元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲850元 hksuning.com網店優惠券。

香港蘇寧《屯門市廣場店 升級形象感謝祭》推廣

優惠期：2022年5月17日至5月22日

地址：屯門市廣場一期地下117-122號舖

營業時間：11:00am–9:00pm

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責任編輯：嚴浩文

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