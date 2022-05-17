【無障礙科技】了解視障⼈⼠所需　蘋果邀本地YouTuber分享科技日常

▲ 蘋果（Apple）邀請本地YouTuber「面包」，分享蘋果四大功能如何讓⾝障⼈⼠協助完成⽣活所需。

在人人「機不離身」的年代，科技產品也要顧及所有人的需要。適逢5⽉19⽇為每年⼀度的「全球無障礙關注⽇」（GAAD），蘋果（Apple）邀請本地YouTuber「面包」，分享蘋果四大功能如何讓⾝障⼈⼠協助完成⽣活所需。



（1）AirTag響聲助視障人士準確定位



疫情暫時放緩，⾯包不時參加屬會的活動如太極班，需要在更衣室使⽤儲物櫃，或在數⼗雙鞋⼦尋回⾃⼰的⼀對時，⾯包表示AirTag便⼤派⽤場。呼喚「喂 Siri，我個背囊喺邊」，或直接打開「尋找」 App，均可幫助⾯包找回AirTag；「旁⽩」功能將 iPhone畫⾯上的圖像和⽂字化為語⾳，以便視障⼈⼠使⽤。

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（2）Apple Watch讀出血氧監測結果



疫情期間，監測⾎氧可了解個⼈的⾝體狀況，坊間有⼈使⽤「夾⼿指」式的⾎氧儀，失明⼈⼠如⾯包卻不能讀到儀錶上的數字，需要別⼈代勞。⾯包使⽤Apple Watch series 6，新推出的「⾎氧」測量功能， 可直接從⼿腕測量⾎氧⽔平。Apple Watch 中的「旁⽩」功能，點選「⾎氧」App 後，旁⽩會提示他將⼿腕平放，15秒後便會讀出數據。



（3）iPhone「旁白」 朗讀鏡頭中的文字與物件



「旁⽩」是為視障⼈⼠⽽設的螢幕朗讀⼯具，適⽤於iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV或iPod touch。「旁⽩」不但可以描述畫⾯上的⼈物、影像、與⽂字，打開「相機」App 進⾏拍攝時，更可描述觀景窗中的物件；呼喚Siri，即可隨時開啟或關閉「旁⽩」功能。

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（4）無障礙使用的App設計為視障人士需要而設



Apple 的「旁⽩」功能亦可應用於「無障礙」App，⾯包認為九巴App是⼀個不俗的無障礙 app，幫助他乘搭巴⼠。「旁⽩」功能中會隨著框格讀出⽂字或影像描述。來⾃ App開發者的旁⽩設定愈精準，App的無障礙表現便愈出⾊。⾯包表示，App版⾯設計簡約清晰，⽽且由左⾄右、由上⾄下的編排，有利『旁⽩』讀出內容；另⼀常⽤Ａpp《安⼼出⾏》，在「旁⽩」使⽤上非常⽅便，⾯包打開掃描器亦毫無難度。

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責任編輯：廖淑瑩



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