馬斯克指美國或正經濟衰退 料持續長達1年半

全球首富馬斯克於美國佛羅里達州出席峰會期間，表示他認為美國或正處於經濟衰退的階段，預計情況或持續長達一年半。馬斯克認為經濟衰退未必是壞事，指經濟繁榮期持續太長或引致資本配置不當。

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馬斯克（Elon Musk）周一（16日）於佛州邁阿密海灘的峰會All-In Summit上表示，他判斷美國經濟可能已陷入衰退（probably in a recession），警告企業需留意成本和現金流。

他表示經濟衰退過後將再次步入繁榮期，又形容情況可能會有些艱難，指經濟衰退會持續1年或者1年半。

不過馬斯克表示經濟衰退也不一定是壞事，指他在上市公司期間也曾經歷衰退。

馬斯克指出如果經濟繁榮期持續太長，往往會發生資本配置不當的情況，屆時就會開始將錢灑在傻瓜身上。

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亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）炮轟白宮將公司稅結構與通脹上升扯上關係。貝索斯批評美國總統拜登（Joe Biden）擬向富人加稅，試圖透過推動開支進一步刺激過熱的經濟。

馬斯克被問到對貝索斯的言論有何看法時，表示僅因政府「印太多銀紙」造成通脹，認為這個問題並不複雜。

馬斯克又表示今屆政府並無做到太多工作。他自言是個溫和派一直投給民主黨人，不過下次總統大選可能會改變主意投給共和黨人。

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責任編輯：鄭錦玲