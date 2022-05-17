【消費情報】德福廣場購物節 過萬件商品低至1折 買1,500元送200元回贈獎賞

德福廣場將於本月20日起舉行「德福購物節」，過萬件精選商品，一連四個星期以低至1折的優惠價發售。活動期間，逢星期五、六及日更會提供「周末激筍限定優惠」，時裝、美容、鐘錶首飾、健康食品、電子產品、家具等，均會以全港獨家折扣或買一送一優惠發售。

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德福廣場聯同場內多家人氣商戶，分2階段推出心動禮遇，過萬件精選商品低至1折。首階段（5月20日至6日2日）主打美容美妝、餐飲美食、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段（6月3日至16日）主打時裝、電子產品、鐘錶首飾、保健及個人護理用品、消閒娛樂、電子產品、書籍及文具禮品等。

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逢星期五、六及日場內多間商戶更會提供「周末激筍限定優惠」，人氣商戶包括SK-II、FANCL、Godiva Belgium 1926、中原電器、盞記燕窩蟲草專門店、BIODERMA、COVERMARK、OSIM、OTO、Sanrio Gift Gate、TONYMOLY、位元堂、歐化傢俬、睡康寧等，於指定星期五、六及日均會推出德福廣場獨家的限定折扣或買一送一優惠，數量有限。推介商品包括：歐化傢俬意大利Butterfly全真皮2座位梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價發售、OTO按摩器33折起、Godiva Belgium 1926朱古力買一送一等。

有5月20日至6月19日期間，生活．煮場、德國卡爾牌及德國孖人牌3大人氣廚具品牌，將會分別於德福廣場增設限定快閃店，集合多款廚具、餐具、廚房小家電，均以震撼價發售。

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「德福購物節」期間，商場亦會推出「多買多賞」消費獎賞，顧客於所有商戶類別（食肆、超級市場、服務類別除外）累積消費滿1,500元（需憑至少2張不同單據，每張消費單據需滿200元），即可獲得200元港鐵商場電子優惠券（包括1張100元德福廣場時裝及美容類別電子優惠券及1張100元德福廣場時裝、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別電子優惠券），每人換領次數不限。

此外， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定商戶以電子貨幣消費滿HK$200，即享5倍積分。指定商戶類別包括：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別。

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責任編輯：嚴浩文